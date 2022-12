Für Sonntag, 18. Dezember, 11 Uhr, laden die Jazz-Freunde Dahn zur Matinée mit dem Lauen Henderson Quartett ins Alte E-Werk Dahn, Pestalozzistraße 13, ein.

Das Quartett besteht aus Lauren Henderson (Gesang), Walter Fischbacher (Piano), Petr Dvorsky (Bass) und Ulf Stricker (Schlagzeug). Lauren Henderson (36) ist New Yorkerin. Sie hat ein Faible für Latin und Rhythm and Blues. Ihre Stimme ist zart, sie grenzt an ein Flüstern, so die Zeitschrift Downbeat. Henderson singt in ihren Muttersprachen Englisch und Spanisch. Ihre Kompositionen erzählen Geschichten von Reisen durch die afrikanische Diaspora in Verbindung mit Hendersons panamaischen, montserratischen und weitreichenden karibischen Wurzeln, die mit ihrem nordamerikanischen Erbe zusammenspielen. Sie hat bereits neun Alben über ihr Label Brontosaurus Records veröffentlicht, das jüngste ist „Alma Oscura“ von 2019.

Jetzt kommt Lauren Henderson mit dem Walter Fischbacher Trio nach Europa. Mit dem Österreicher Walter Fischbacher (56) hat sie einen Pianisten neben sich, der jede Note ihres Gesanges perfekt kommentiert und mit dem Tschechen Petr Dvorsky (56) und dem Deutschen Ulf Stricker (44) zwei Profis, die Swing und Moderne perfekt beherrschen. Karten gibt es nur an der Tageskasse ab 10 Uhr.