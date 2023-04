Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Rahmen des Euroclassic-Festivals war das Jugendjazzorchester Phoenix Foundation am Samstag in Pirmasens zu Gast. Gemeinsam mit dem international gefragten Trompeter Nils Wülker wiederholte es in der Festhalle ein Programm, das im Januar in Ingelheim uraufgeführt worden war.

Leider scheint es in Pirmasens nicht allzu viele Jazz-Fans zu geben, denn die Festhalle war mit rund 250 Besuchern recht schwach besetzt. Dennoch war die Stimmung hervorragend, das ganze Konzert über