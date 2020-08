Die Gentle Jackets und die Split Point Group spielen am Donnerstag auf dem Joseph-Krekeler-Platz Lieder aus dem Great American Songbook

Selbst in Coronazeiten erlebt das Pirmasenser Kulturprogramm einen Lichtblick. In der Veranstaltungsreihe Sommerintermezzo präsentiert die Stadt ein Open-Air-Konzert mit gleich zwei Jazz-Formationen auf dem Joseph-Krekeler-Platz vor der Alte Post.

Mit The Gentle Jackets und der Split Point Group von Bernd Adler geht es am Donnerstag, 20. August, groovig zu. Jazz, Pop, Soul und Jazz stehen auf dem Programm. Los geht es um 19 Uhr.

Nicht laut und exzessiv, sondern lässig, charmant und entspannt widmen sich die Pirmasenser Musiker Michael Bixler (Keyboards), Ralf Bender (Schlagzeug) und Ralf Maxstadt (Gasang), unterstützt vom saarländischen Kontrabassisten Bodo Bode, mit ihrer im Herbst 2016 ins Leben gerufenen Formation The Gentle Jackets den großen Hits der sanften Töne. Sie brauchen nur einen Griff ins Great American Songbook zu tun und los geht es. Außerdem sind die vier Herren unbeschreiblich elegant. Die rote Fliege samt Sakko sind ihr Erkennungszeichen, auch wenn sich Ralf Maxstadt zuweilen auch gern einmal in Leopardenlook präsentiert.

Split Point, das sind Martin Frick an der Gitarre, Sebastian Krause am Bass, Pia Oestereich am Schlagzeug und Bernd Adler an der Hammond Orgel und am Klavier. Alle scheinbar sehr unterschiedliche Temperamente, die im Spiel jedoch sehr gut harmonieren. Das Besondere an Split Point ist jedoch die Sängerin. Joyce Schöfer hat eine wahnsinnig schöne jazz-soulige Stimme: von swingendem Groove bis hin zu verträumten Balladen gibt diese alles her.

Warum die Band Split Point heißt? Das sei die Stelle der Tastatur einer mobilen Orgel, in der die Tasten im klassischen, etwas sperrigen Instrument in die nächste Etage wechseln. Und da die Bandmitglieder genau diesen Point wohl öfter diskutierten, war der Name Programm. Doch könnte man diesen Begriff auch als Moment begreifen, an dem Orgelspiel und Groove aufeinandertreffen – und das macht das Repertoire der Musiker aus.

Infos