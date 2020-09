Gelungenes Auswärtsspiel des Pirmasenser Jazz-Clubs in Leimen. Allerdings gab es kaum Resonanz auf das Angebot an Jazz-Musiker, auf der Offenen Bühne aufzutreten.

Eine Wonne war es, nach der langen Corona-Zwangspause endlich wieder Jazz live zu erleben. Am Sonntag genossen dies rund 60 Besucher eines in jeder Hinsicht bemerkenswerten Konzertes in Leimen.

Im Freizeitpark gastierte die Formation Jazz à la Francaise – verstärkt durch den Zweibrücker Saxofonisten und Gastsolisten Thomas Girard – und begeisterte ihr dankbares Publikum.

Grund zur Freude also auch für den veranstaltenden Jazz-Club Pirmasens, dem nicht nur die Gemeinde Leimen Gelände und Bühne kostenlos zur Verfügung gestellt hatte, sondern auch das Wetter gewogen war. Und bei ein paar Regentropfen räumt man als Fan schließlich nicht gleich das Feld, sondern genießt die Musik ganz idyllisch unterm Schirm.

Auf Unverständnis stößt beim Jazz-Club allerdings die mangelnde Resonanz auf das Angebot für den zweiten Teil des Konzertes: die Bühne war für eine Jam-Session freigegeben, an der sich jedoch außer ein paar wenigen jungen Musikern aus dem Pirmasenser Raum keine Jazzer beteiligen wollten. „Da schaffen wir die Möglichkeit, nach monatelanger Abstinenz mal wieder öffentlich zu spielen, und kaum einer kommt“, wunderte sich Uwe Herrmann, zweiter Vorsitzender des Jazz-Clubs. Dass ein großer Teil der Jazz-Szene, zum Beispiel auch aus dem Kaiserslauterer Raum, die Gelegenheit nicht genutzt habe, sei enttäuschend, zumal man mit dem vorangegangenen Konzert bei freiem Eintritt ein tolles Angebot angeboten habe. „Wer nicht da war, hat auf jeden Fall etwas verpasst“, so Herrmann.