Bis in den Flur drängten sich am Sonntagmorgen die Jazz-Fans im Dahner Alten E-Werk, um die Hot-Five- und Hot-Seven-Klassiker von Louis Armstrong zu hören. Für die South West Oldtime All Stars war es ein herrliches Heimspiel, denn Schlagzeuger Rüdiger Ruppert kommt ursprünglich aus der Region.

„Hier ist ja mehr los als früher in der Kirche“, begrüßt Holger Ryseck von den Jazz-Freunden hocherfreut das Publikum, das scharenweise ins Alte E-Werk geströmt