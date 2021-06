Jan Schulz hat seinen Vertrag bei Fußball-Regionalligist FK Pirmasens bis Sommer 2022 verlängert. Der Torhüter war vor zwei Jahren vom damaligen Regionalliga-Absteiger Budissa Bautzen in die Südwestpfalz gewechselt.

Der 23-Jährige kennt den Fußball im Südwesten gut: Er spielte vor seinem Engagement in Sachsen unter anderem in den Nachwuchsabteilungen der SpVgg Ingelheim und von Hassia Bingen und gehörte im Aktivenbereich dem SV Gonsenheim und dem 1. FC Kaiserslautern an. „Jan ist ein wichtiger Rückhalt auf der Torhüter-Position, man kann sich auf ihn voll und ganz verlassen“, heißt es seitens der FKP-Vereinsführung. „Wir sind froh, dass er sich entschieden hat, auch künftig unser Trikot zu tragen.“ In der laufenden Saison hat Schulz bisher eine Regionalliga-Partie für den FK Pirmasens bestritten: Am 31. Oktober 2021 stand er im Auswärtsspiel beim FSV Frankfurt zwischen den Pfosten.