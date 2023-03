Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jan Kämmerer lebt auf dem Hochstellerhof, spielt am Sonntag ab 11 Uhr in der Halle der TSG Kaiserslautern um die Qualifikation zur deutschen Tischtennis-Meisterschaft und schlägt als Mannschaftsspieler künftig in einem rheinhessischen Weinort bei Mainz auf.

Im Interview mit RHEINPFALZ-Mitarbeiter Benjamin Haag spricht er über seine DM-Chancen, seinen Vereinswechsel und seine Verbundenheit mit der TTA Vinningen.

Herr Kämmerer, warum verlassen Sie die TSG Kaiserslautern und spielen nächste Saison bei Oberliga-Aufsteiger RSV Klein-Winternheim?

Weil