Der Jugendstadtrat steht unter neuer Leitung: Jan Fremgen übernimmt den Vorsitz. Nächstes sichtbares Projekt wird wohl das Anbringen von sogenannten Pfandringen an den Mülleimern in Pirmasens sein.

Der Pirmasenser Jugendstadtrat hat mit Jan Fremgen einen neuen Vorsitzenden. Er wurde am Donnerstag gewählt, nachdem Clara Kaczmarzyk sowohl von ihrem Amt als auch als Mitglied zurückgetreten ist. Als seine Stellvertreter wurden Hannah Diehl und Felix Doniat bestimmt.

Fast fünf Jahre lang war Clara Kaczmarzyk Vorsitzende des Pirmasenser Jugendstadtrats, nun zieht sie aus persönlichen Gründen die Reißleine. Gerade hat die 19-Jährige ihr Abitur am Leibniz-Gymnasium abgelegt, nun will sie nach eigenen Aussagen einige Zeit nutzen, um sich ihren Hobbys zu widmen und zu reisen. Die beiden Ratsmitglieder Hannah Diehl und Jan Fremgen waren bereits vorher im Vorstand vertreten. Neu hinzu kommt Felix Doniat, der von den elf anwesenden Mitgliedern des Jugendstadtrats ebenfalls einstimmig gewählt wurde.

Kinder wissen, welche Spielplätze marode sind

Fremgen berichtete, dass das Projekt Pfandringe nun zum Abschluss gekommen ist. Diese sollen an Mülleimern im Stadtgebiet angebracht werden, damit Passanten ihre leeren Flaschen für bedürftige Sammler dort abstellen können. Die sogenannten Pfandringe sind laut Fremgen jetzt bestellt worden und werden im April geliefert. Das Projekt soll in der nächsten Sitzung des Stadtrates vorgestellt werden.

Felix Doniat gab am Donnerstagabend einen Rückblick auf die jüngsten Kinder- und Jugendsprechstunden mit Oberbürgermeister Markus Zwick, die insgesamt gut verlaufen seien. Ihm sei aufgefallen, dass sich die Kinder sehr gut im Stadtgebiet auskennen und beispielsweise wüssten, welche Spielplätze modernisiert werden müssen. Auch Vorschläge für den Neubau von weiteren Spielplätzen habe es gegeben.

Mehr Präsenz bei Facebook und Instagram

Der Jugendstadtrat hat seine Präsenz in den sozialen Medien ausgebaut, erläuterte Hannah Diehl. Sie ist federführend bei Postings bei Facebook und Instagram. Am 30. Juni will der Jugendstadtrat wie in den vergangenen Jahren Präsenz beim Spielfest am Eisweiher zeigen. Ebenfalls teilnehmen will das Gremium am nächsten Hoffest des Turnvereins Pirmasens, das auch in diesem Jahr in Kooperation mit dem Lions Club ausgerichtet werden soll.

Fremgen bemängelte, dass viele Mitglieder bei den Sitzungen des Jugendstadtrats fehlten. Zur besseren Planbarkeit wurden die Sitzungen jetzt für den Rest des Jahres terminiert und veröffentlicht. Die nächste Sitzung ist am Donnerstag, 2. Mai, um 18 Uhr.