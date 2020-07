Es ist eine der kleinsten Straßen in Pirmasens. Ihr kompletter Neuausbau wird aber trotzdem 400.000 Euro verschlingen. Die Jakobstraße wird seit Juni aufgerissen. Die Stadtwerke legen derzeit neue Wasser-, Gas- und Stromleitungen in die 54 Meter lange Seitenstraße der Schachenstraße. Im September soll alles fertig sein. Dann glänzt die Sackgasse als verkehrsberuhigter Bereich. Im vergangenen Jahr war bereits der Kanal per Inlinerverfahren saniert worden. 30.000 Euro kostete die Sanierung, die laut Bürgermeister Michael Maas ein bewährtes Verfahren darstelle, das für mindestens weitere 50 Jahre einen funktionsfähigen Kanal garantiere. Ein Kunststoffschlauch wurde dazu eingefügt, aufgeblasen und ausgehärtet. Der aus den 60er Jahren stammende Betonkanal war schadhaft und rissig geworden.

Im Juni wühlten sich schließlich die Stadtwerke durch das Kopfsteinpflaster der Jakobstraße und im August wird die gesamte Fahrbahnoberfläche weggerissen. Es werde ein neues Pflaster gelegt, wie Jörg Groß, kommissarischer Leiter des Tiefbauamtes versprach. Die 492 Quadratmeter große Verkehrsfläche werde niveaugleich ausgeführt und die Straße anschließend als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen, in dem nur noch Schrittgeschwindigkeit gefahren werden darf.