Oberbürgermeister Markus Zwick und Bürgermeister Michael Maas geben am Mittwoch, 7. Oktober, zusammen mit Anliegern, Vertretern des Tiefbauamtes sowie der ausführenden Firmen die Jakobstraße für den Verkehr frei. Zu der offiziellen Einweihung mit obligatorischem Bandschnitt sind alle Anwohner und Hauseigentümer eingeladen. Treffpunkt ist um 17 Uhr in der Jakobstraße. Die Jakobstraße ist zwischen Oktober 2019 und September 2020 vollständig ausgebaut worden. Die Maßnahme mit einer Gesamtfläche von rund 492 Quadratmetern umfasste Fahrbahn, Gehwege, Entwässerung und Beleuchtung. Zwischen Oktober und Dezember 2019 war bereits der Kanal mittels Inlinerverfahren saniert worden.

Straße ist benannt nach dem Schuhfabrikanten Jakob Ferckel

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 270.000 Euro. Davon entfallen rund 210.000 Euro auf den Straßenbau, dessen Finanzierung erfolgt über das Straßenausbauprogramm der wiederkehrenden Beiträge. Auf die Kanalsanierung entfallen rund 60.000 Euro. Die Kosten werden über den Sonderhaushalt Abwasserbeseitigung finanziert. Darüber hinaus haben die Stadtwerke weitere 160.000 Euro in die Erneuerung der Versorgungsleitungen und der Hausanschlüsse investiert.

Die Jakobstraße im Schachen wurde 1899 angelegt. Sie ist benannt nach dem Stadtrat und Schuhfabrikanten Jakob Ferckel, der an dieser Stelle Land besessen hat. Ferckel wurde 1844 in Gimmeldingen geboren und starb 1906 in München.