Es ist schon lange Tradition, dass in Pirmasens für ein einziges Konzert ein Festivalorchester aus jungen Musikern zusammengestellt wird, die zu den größten Talenten ihrer Generation – nicht nur in Deutschland – gehören. Für das Konzert am Sonntag, 11. September, 18 Uhr, in der Festhalle ist dieses Ensemble erstmals von dem Cellisten Jakob Stepp zusammengestellt worden. Christian Hanelt hat sich mit ihm unterhalten.

Die Pirmasenser Familie Steckel hatte es bislang übernommen, das Euroclassic-Festivalorchester zusammenzustellen. In diesem Jahr ist sie zeitlich verhindert, deshalb fällt Ihnen nun diese Aufgabe zu.

Bisher