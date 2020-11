Auch in Zeiten von Corona stellte die Vereinigung Badisch-Pfälzer Karnevalvereine ihren Jahresorden vor. Seit 1987 ziert jedes Jahr ein markantes Bauwerk aus dem Verbandsgebiet den Orden. In diesem Jahr ist der Bezirk Westpfalz an der Reihe und das Motiv kommt aus Pirmasens. Nachdem schon 2001 das Alte Rathaus den Orden geschmückt hatte, ist es dem CVP gelungen, dass in der aktuellen Kampagne das Forum Alte Post auf dem Orden zu sehen ist. OB Markus Zwick zeigte sich hocherfreut, dass mit dem Forum Alte Post wieder ein Pirmasenser Motiv den Orden der Vereinigung ziert, der im gesamten Badisch-Pfälzischen Gebiet verliehen wird. Der erste Orden wurde an OB Zwick überreicht.