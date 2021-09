Der Pirmasenser Gospelchor „Churchies“ singt bei seinem Jahreskonzert am Sonntag, 3. Oktober, in der Lutherkirche in Pirmasens. Es ist das erste Konzert seit Beginn der Corona-Pandemie.

Damit ist es auch das erste Konzert unter dem neuen Chorleiter Benedikt Schwarz, der das Ensemble im Sommer von Wolf-Rüdiger Schreiweis übernommen hat. „Was die Zuhörer erwartet, sind einige Songs aus unserem alten Repertoire, also Gospel-Klassiker, aber auch neue Stücke, die unser neuer Chorleiter mitgebracht hat“, sagt Chor-Pressesprecherin Stefanie Bartz. Musikalisch unterstützt wird das Ensemble durch Achim Bißbort an Gitarre und Bass, Nicci Appiah an den Drums und Julian Gottschalk am Piano. Chorleiter Schwarz spielt ebenfalls die Tasten des Pianos.

Einige zusätzliche Proben

„Wir haben in den letzten Wochen Gas gegeben, um beim Konzert toll abzuliefern“, sagt Bartz. Es gebe einige zusätzliche Proben, vor Kurzem habe außerdem ein Chorwochenende stattgefunden. „Alle Churchies haben super viel Lust auf das Konzert.“

Beginn der Veranstaltung ist um 17 Uhr, Einlass ab 16 Uhr. Es gilt die 2G-Regel: Nur geimpfte und genesene Gäste werden zugelassen. Zwischen allen Besuchern soll es einen freien Stuhl geben. Diese Regel gelte auch für Personen aus demselben Haushalt, informiert Bartz. Zur Kontakterfassung werden auf der Rückseite der Eintrittskarte die Daten eingetragen. Karten gibt es für zehn Euro im Vorverkauf bei Haushaltswaren Wölfling, Hauptstraße 37, bei Lotto Heidenreich, Bitscher Straße 85, und bei Ruhbank Blumen, Lemberger Straße 286.