Bereits viermal wurde sein Auftrittstermin in Pirmasens schon verschoben. Nächste Woche soll es aber endlich soweit sein: Der Entertainer Jürgen von der Lippe kommt am 6. Oktober mit seinem Programm „Voll Fett“ in die Festhalle. Es gibt noch Karten.

Als „großer alter Mann der Zwerchfellerschütterung“ bezeichnet Jürgen von der Lippe sich selbst in einer Pressemitteilung zu seinem Bühnenprogramm „Voll Fett“, mit dem er nach Pirmasens kommt. Der aus dem Fernsehen bekannte Entertainer, Schaupieler, Musiker, Komiker und Moderator wurde 1948 in Bad Salzuflen in Nordrhein-Westfalen als Hans-Jürgen Hubert Dohrenkamp geboren. Schon mehr als 40 Bühnenjahre hat er auf dem Buckel.

Das Programm soll mit einem turbulenten Seminar über Jugendsprache beginnen, in das die Zuschauer einbezogen werden, heißt es in der Mitteilung. Außerdem soll es an diesem Abend um das Fernsehverhalten von Kindern gehen, um Paarbeziehungen, um Alkohol, um Sex. Jedoch sollen die Verbindungen dieser Themen zu großen Philosophen wie Hegel oder Epikur nicht fehlen. Jürgen von der Lippe möchte allerdings nicht nur reden, sondern auch musizieren und Bilder aus einem Privatarchiv präsentieren.

Bereits erworbene Eintrittskarten für frühere Termine behalten ihre Gültigkeit. Das Programm beginnt um 20 Uhr. Es sind noch Tickets verfügbar: www.roth-friends.de.