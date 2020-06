Lob, Dank und Anerkennung gab es am Dienstag reichlich für Jürgen Stilgenbauer, der zu seinem 60. Geburtstag mit der Stadtehrenplakette in Bronze für sein politisches Wirken ausgezeichnet wurde. Im Ratssaal händigte Oberbürgermeister Markus Zwick dem Ratsmitglied und ehemaligen ehrenamtlichen Beigeordneten Urkunde und Plakette aus. Zwick würdigte den Jubilar als einen Mann mit hoher Kompetenz, der die Fähigkeit besitze, sich erstaunlich schnell in neue Themen einzuarbeiten. Stilgenbauer gehe die Dinge auf bodenständige, pragmatische Art an und sei dabei ein „lieber, freundlicher und guter Mensch, auf den Verlass ist und der sich für die Gemeinschaft einsetzt.“ Bei den Bürgern und der Stadtverwaltung sei er gleichermaßen hoch geschätzt. „Ein schöneres Geburtstagsgeschenk gibt es eigentlich nicht“, formulierte Stilgenbauer seine Freude über die Auszeichnung und versicherte mit Blick in den Ratssaal: „ich fühle mich immer noch sauwohl hier drin!“ Von 2006 bis heute hat Stilgenbauer – mit zweijähriger Unterbrechung als ehrenamtlicher Beigeordneter – einen Sitz im Stadtrat und war zehn Jahre Mitglied des Erlenbrunner Ortsbeirates. Weiterhin wirkte er in den Aufsichtsräten der Stadtwerke und SEP, des Krankenhauses und des MVZ sowie der Bauhilfe mit, war im Umlegungsausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, im Ausschuss für Umwelt und Abfallwirtschaft sowie im Ausschuss Landwirtschaft, Grünflächen und Friedhofswesen engagiert.