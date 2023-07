Der Pirmasenser Jörg Rockenmeyer ist als Koch für Feinschmecker bekannt. Um so erstaunlicher erscheint der Wechsel in die Systemgastronomie zum Donna Mia im Zweibrücker Outlet. Doch Rockenmeyer versichert: „Ich bin hier genau richtig.“

Seit 1. März ist Jörg Rockenmeyer in Zweibrücken und will nicht mehr weg. Der Gastronom war mit dem Restaurant Drebbelbrinnche in der Höfelsgasse eine Institution. Gehobene Küche in gediegenem Ambiente zeichnete das von seinen Eltern mitgeführte Lokal aus. Davor führte die Familie das Restaurant Heustadl in der Winzler Straße. 2010 kam der Wechsel in die Höfelsgasse, wo Rockenmeyer in der Küche Akzente setzte. Gelernt hatte der heute 43-Jährige Hotel- und Gastgewerbe-Assistent im Kleinwalsertal.

2021 machte der Pirmasenser das Drebbelbrinnche dicht. Unter anderem wegen der Pläne für das Schuhcenter, die eine jahrelange Baustelle versprachen. Rockenmeyer suchte aber auch neue Herausforderungen, die er bei einem Pirmasenser Event-Unternehmen finden wollte, bei dem er aber im vergangenen Jahr kündigen musste. Das Angebot der Zadra-Gruppe, die in Zweibrücken unter anderem die Fasanerie, das Hotel Rosengarten und vier gastronomische Betriebe im Outlet führt, kam ihm da zupass, und so wechselte Rockenmeyer in die Systemgastronomie für Kunden, die vom Shopping gestresst eine Pause brauchen.

Glücklich bei Zadra

„Ich bin positiv überrascht. So hatte ich mir Systemgastronomie nicht vorgestellt“, erzählt er nach den ersten drei Monaten im neuen Job. Er habe nie gedacht, dass es ihm so viel Spaß machen würde. Rockenmeyer ist Service-Supervisor im Donna Mia, einem Restaurant mit 250 Sitzplätzen im Innern und einer großen Terrasse mitten im Outlet. Dutzende Mitarbeiter führt er heute als Chef des Service, während er im Drebbelbrinnche für acht Mitarbeiter zuständig war und großteils in der Küche arbeitete. „Das hier liegt mir mehr“, erzählt der Pirmasenser, der weiterhin in seiner Heimatstadt wohnt.

Große Unterschiede in der Küche könne er keine ausmachen, im Vergleich zu einem kleinen Restaurant. „Hier wird genauso frisch gekocht und mit guten Produkten gearbeitet“, findet er. Der einzige Unterschied sei die deutlich kürzere Verweildauer der Gäste. 35 Minuten seien es im Schnitt. Es könnten auch mal 45 Minuten sein. Im Drebbelbrinnche war es meist mehr als eine Stunde, es konnten auch mal zwei werden. Der schnellere Kundendurchsatz bedinge auch stringentere Zeitabläufe. „Da muss alles eingehalten werden. Aber das muss ja in einem Imbiss oder Restaurant auch sein“, erzählt Rockenmeyer, dem vor allem die Unternehmenskultur bei Zadra gefällt. Mitarbeiter würden hier motiviert, geformt und geführt, wie es sein soll. „Ich bin sehr glücklich, dass ich hierher gefunden habe.“

Wechsel in Valentins Wirtshaus geplant

In die Speisekarte des auf italienisches Essen spezialisierten Restaurants habe er sich bisher nicht eingemischt. In den regelmäßigen Besprechungen werde auch darüber gesprochen. Für ihn gehe es aber um das, was außerhalb der Küche stimmen muss. Wobei Rockenmeyer genau weiß, was in der Küche passiert. Immerhin muss bei Zadra jede Servicekraft wissen, wie die Speisen zubereitet werden, die auf dem Teller liegen. Momentan begeistert ihn vor allem die Jackfrucht, die als Fleischersatz deutlich ökologischer als Soja sein soll. Sein Lieblingsgericht im Donna Mia sei die Pizza Salami. Er greife aber auch gerne zu Rigatoni Pollo Rosso oder einem Salat mit Hähnchenstreifen.

Das Drebbelbrinnche vermisse er gar nicht mehr. Nur „viele liebgewonnene Gesichter“ aus Pirmasens fehlten ihm. Wobei er viele inzwischen im Outlet wiedergetroffen habe und mit denen halte er dann gerne auch im Donna Mia ein Schwätzchen. „Die Zeit nehme ich mir. Wir leben ja vom Gast“, betont der Service-Supervisor. Mitte Juli wird Rockenmeyer in der Zadra-Gruppe auf einen anderen Posten wechseln und die Serviceleitung in Valentins Wirtshaus in der Zweibrücker Innenstadt übernehmen, wie Franziska Zadra von der Geschäftsleitung der Gruppe informiert. „Ein schönes Beispiel, wie sich Mitarbeiter in der Zadra-Gruppe weiterentwickeln können“, findet sie.