Das Museum für Franken in Würzburg bekommt einen neuen Leiter. Jörg Meißner, der ehemalige Pirmasenser Kulturamtsleiter und Kurator der Alten Post übernimmt die Leitung am Montag, 1. März. Das Museum für Franken auf der Festung Marienberg ist ein Zentralmuseum für fränkische Kunst- und Kulturgeschichte mit einer Abteilung zur Würzburger Stadtgeschichte. Der Freistaat Bayern hatte das ehemals Mainfränkische Museum 2017 in seine Trägerschaft übernommen. Meißner war zuletzt Leiter der Pressehistorischen Abteilung am Gutenberg-Museum in Mainz.