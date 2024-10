Nach monatelanger Arbeit und umfangreicher Renovierung öffnet das italienische Restaurant „Da Sereno“ in der Rodalber Straße am Freitag, 1. November. Schon jetzt dürfen Gäste das frisch gestaltete Lokal besuchen.

Die Renovierung des Lokals, das bis Mai 2024 von Giovanni Micillo (Da Giovanni) geführt wurde, zog sich über mehrere Monate und erforderte mehr Zeit als geplant. „Ursprünglich hatte ich mit zwei Monaten gerechnet“, erklärt Arslan, „aber wir haben bis Ende Oktober gearbeitet“. Und: „Ich bin sehr glücklich, dass wir es geschafft haben, auch wenn es zwischendurch Momente gab, in denen ich dachte, jetzt reicht's.“

Der Name des Restaurants „Da Sereno“ hat eine persönliche Note. Er setzt sich aus den ersten drei Buchstaben des Vornamens von Envers Sohn Serhat und den ersten drei Buchstaben seines eigenen Namens Eno zusammen. Im Italienischen bedeutet Sereno „ausgeglichen, ungetrübt“, aber auch „wolkenlos, heiter“, was die entspannte Atmosphäre beschreiben soll, die Arslan für sein Restaurant anstrebt.

Besonderheit: Holzofen

Insbesondere die Küche, die neu eingerichtet und gründlich gereinigt wurde, erforderte viel Geduld. Auch die Toiletten wurden komplett renoviert, inklusive neuer Waschbecken und Türen. Alle Möbel, Tische und Stühle in den Gasträumen wurden ersetzt, ebenso die Lampen und Vorhänge. Der Boden wurde erneuert, um den Gästen ein modernes Ambiente zu bieten. Arslan möchte mit seinem Team, das überwiegend aus Familienmitgliedern besteht, die italienische Küche neu interpretieren. Er kann bereits auf 31 Jahre Erfahrung in der Gastronomie zurückblicken. Zuletzt betrieb er ein Restaurant in Saarbrücken. Italienische Küche ist für ihn kein Neuland; seine Ausbildung als Koch erfolgte in der „Cucina italiana“.

Arslan plant, eine Vielzahl von Gerichten anzubieten. Neben traditionellen italienischen Speisen werden Schnitzel und Rumpsteaks auf der Karte stehen. Besonders im Lokal ist der originale Holzofen, der für die Zubereitung von Pizzen und überbackenen Gerichten genutzt wird.

Personal gesucht

„Da Sereno“ bietet Platz für 110 Gäste: 50 Sitzplätze im Obergeschoss, 30 im Erdgeschoss und weitere 30 auf der Terrasse vor dem Haus. „Wenn der Sommer gut läuft, wollen wir auch hinter dem Haus zusätzliche Tische aufstellen“, sagt Arslan. Aktuell wird das Restaurant mit vier Personen betrieben, darunter Arslan, sein Sohn Serhat, dessen Freundin und eine Küchenhilfe. Dennoch wird Personal gesucht. „Die Familie packt mit an, aber wir freuen uns über jede Unterstützung“, so Arslan. Wenn genügend Mitarbeiter gefunden werden, will der Betreiber einen Heimservice einrichten. Derzeit geht das nur, wenn Gäste das Essen telefonisch bestellen und abholen. „Täglich wechselnde Mittagsgerichte von 11 bis 14 Uhr und abends von 17 bis 23 Uhr werden unser Angebot abrunden“, erklärt Arslan. Ein Ruhetag werde wohl montags oder dienstags eingelegt. pt