Seit Wochen laufen Weihnachtslieder im Radio, an den Festtagen werden sie in Gottesdiensten gesungen. Doch wie ist es am 24. Dezember in den eigenen vier Wänden? Bei vielen Menschen, die in der Südwestpfalz leben oder arbeiten, scheint Singen oder Musizieren am Heiligen Abend noch eine Tradition zu sein. Nicht nur bei Musikern.

„Ja, ich spiel was auf dem Saxofon“, sagt Jens Vollmer, Chef der Pirmasenser Band Brass Machine auf die Frage, ob es bei ihm und seiner Familie an Heiligabend Musik am Weihnachtsbaum gebe.