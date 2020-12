Margit Wittvogel-Wolf, Leiterin Kindertagesstätte „Pfiffikus“ in Erlenbrunn

„Pädagogen heute warnen generell vor angstmachenden Erziehungsmethoden, gerade mit imaginären Figuren wie dem Nikolaus. Denn gerade Kindergartenkinder haben vor ihm oft sowieso Angst. Die Androhung der Rute von Knecht Ruprecht verstärkt diese vorhandene Angst dann um ein Vielfaches. Im schlimmsten Fall kann sie psychische und körperliche Beschwerden nach sich ziehen. Das Verhalten der Kinder wird dadurch auf keinen Fall besser, sondern entwickelt sich in eine Richtung, die die Eltern ebenfalls nicht gutheißen. Wenn sich die Kinder nicht richtig verhalten, sollten eher Konsequenzen gezogen werden, die mit der Verfehlung zu tun haben und für die Kinder leicht nachzuvollziehen sind. Im Zeitalter der Kinderrechte ist es gut, dass der ruteschwingende Knecht Ruprecht mittlerweile in nahezu allen Familien von der Bildfläche verschwunden ist“.

Adventskalender