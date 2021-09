Die Umsetzung des Kriegerdenkmals für den Hotelneubau von Eric Kunz beschäftigt die Winzler weiterhin. In der Ortsbeiratssitzung am Freitag beklagte sich eine Anwohnerin, dass seit dem Hotelneubau ihr Keller bei Starkregen überflutet sei.

„Das gab es früher nicht“, so die Anwohnerin. Sie vermutet, wegen der Versetzung des Denkmals und der Versiegelung der früheren Parkfläche, dass zusätzliches Regenwasser den Kanal überlasten könnte. Ortsvorsteherin Heidi Kiefer (SPD) versprach, die Sache von der Verwaltung klären zu lassen. Sebastian Tilly (SPD) will außerdem wissen, was mit den Sitzbänken passiert, die vor dem Denkmal zur Rast einluden. Kunz habe einen Ausgleich dafür versprochen, der jedoch bisher nicht erfolgt sei, so Tilly.

Keine Neuigkeiten konnte Carsten Schreiner, Leiter des Stadtplanungsamtes, zum Baugebiet Flurstraße mitteilen. Alexander Kaiser (SPD) hatte nach dem Sachstand gefragt. Im Juni hatte der Investor verkündet, dass wegen gestiegener Holzpreise der Bau der geplanten zwölf Häuser verschoben werde. Inzwischen sei der Investor verstorben und es müsse die Erbfolge abgewartet werden, so Schreiner.

Sorgen macht sich Kaiser auch um das Biotop Klosterpfuhl an der Blocksbergstraße. Der Tümpel sei wegen der bis auf dieses Jahr zu trockenen Sommer nicht mehr so gut gefüllt wie dereinst. Kaiser vermutet, dass es nicht nur an dem fehlenden Regen liegt. Die neuen Industriebetriebe im Umfeld könnten den Wasserhaushalt des Gelände stören. Stadtplanungs-Chef Schreiner versicherte, dass alle Betriebe höher als der Klosterpfuhl angesiedelt werden müssten. „Es gibt da ein Abgrabverbot“, so Schreiner. Wenn es genug Regen gebe, gehe die Verwaltung nicht davon aus, dass der Klosterpfuhl austrocknet.