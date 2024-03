Der deutsche Bundestag hat für eine kontrollierte Freigabe von Cannabis in Deutschland gestimmt. Zum 1. April wird der Besitz und der Anbau für Volljährige legal. An der Teil-Legalisierung scheiden sich auch in Pirmasens die Geister, wie unsere aktuelle Umfrage gezeigt hat.

„Um das Ganze zu entkriminalisieren, finde ich die Entscheidung des Bundestags gut“, sagt Nicole Engelmann. Allerdings habe sie auch Bedenken. „Wenn das alles nicht staatlich reguliert wird, sind die Folgen nicht absehbar. Für mich ist Cannabis einfach eine Einstiegsdroge und damit eine Gefahr für Jugendliche“, so Engelmann.

Nicole Engelmann Foto: Seebald

Für Angela Kolb macht die baldige Teil-Legalisierung von Cannabis keinen Unterschied zur aktuellen Situation, wie sie sagt. „Ein Süchtiger ist schon immer an seinen Stoff gekommen, das wird auch ab April so bleiben. Ich finde es lediglich gut, dass der Schwarzmarkt dann ein Ende haben dürfte“, sagt sie.

Angela Kolb Foto: Seebald

Jörg Jergwelker ist absolut gegen die Legalisierung von Cannabis, wie er im RHEINPFALZ-Gespräch verdeutlicht. „Vorsicht halte ich für besser als Nachsicht. Je mehr ich das alles legalisiere, desto mehr Möglichkeiten gibt es. Cannabis kann eine Einstiegsdroge sein, die zu einem schlimmeren Drogenkonsum führt, da braucht es strikte Regulierungen vonseiten des Staates“, sagt er.

Jörg Jergwelker Foto: Seebald

Angst um die Jugend, wenn der Besitz und der Anbau von Cannabis legalisiert wird, hat Eveline Fisch. „Die Leute sind noch so jung und können nicht für sich entscheiden. Ein 18-Jähriger kann sie mit Cannabis versorgen und das kann fatale Folgen haben. Man muss nur daran denken, wenn bekiffte Jugendliche zusammen in einem Auto unterwegs sind“, sagt Fisch.

Eveline Fisch Foto: Seebald

Sascha Kolb hat volles Vertrauen in die Fähigkeiten der Ampel-Koalition, was die Teil-Legalisierung von Cannabis angeht, wie er betont. „Ich glaube, unser Gesundheitsminister wird das schon in entsprechende Bahnen lenken. Für mich steht Cannabis auf der gleichen Stufe wie Alkohol – und der war immer schon frei verfügbar. Vielleicht ist es sogar gesünder, ab und zu einen Joint zu rauchen als täglich eine Flasche Rotwein zu trinken“, sagt Kolb.