Andreas Kümmert? Da war doch was. Ach ja. Der Mann, der mit seiner unglaublichen Stimme 2013 die Konkurrenz bei „Voice of Germany“ souverän hinter sich gelassen hat. Aber das ist auch der Mann, der 2015 den deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest klar gewonnen und dann vor laufender Kamera auf das Finale in Wien verzichtet hat. Über seine Musik sprach der Blueser, der am Freitag in der Zweibrücker ACH-Halle auftritt, mit Christian Hanelt.

Im März ist mit „Harlekin Dreams“ Ihr fünftes Album seit 2012 erschienen – das wohl musikalisch facettenreichste Ihrer Karriere. Wird es auch im Mittelpunkt des Konzerts in Zweibrücken stehen?

Wir spielen einige Stücke von dem Album. Allerdings können wir die, weil wir ja nur im Duo unterwegs sind, nicht so aufblasen, wie sie auf dem Album zu hören sind. Wir geben aber auf alle Fälle unser Bestes. Ansonsten wird das Konzert eine bunte Mischung aus den letzten Alben sein, und das eine oder andere Cover werden wir auch spielen.

In welcher Besetzung treten Sie auf?

Wir sind aktuell unterwegs entweder mit akustischer Gitarre und Perkussion oder mit akustischer und elektrischer Gitarre.

Wer wird Sie in Zweibrücken begleiten?

Am Freitag ist das Michael Weippert an der Perkussion.

Das neue Album ist eine fesselnde Melange aus Blues, Soul und Pop. Wie würden Sie Ihre musikalische Entwicklung der letzten Jahre beschreiben?

Das ist schwer zu sagen. Nachdem diese ganze mediale Aufmerksamkeit gegeben war und ich einen Deal bei einer großen Plattenfirma hatte, musste ich mich ja auf diverse Situationen neu einstellen, musste Kompromisse eingehen, weil plötzlich Leute mitproduziert und mitgeschrieben haben. Mir gefällt es besser, wenn ich alles alleine machen kann, wenn ich unabhängig sein kann. Natürlich war das damals dann zum Teil erfolgreicher – aber das liegt auch daran, dass eine so große Plattenfirma viel mehr Geld für die Promotion hat, als wenn man das alleine macht.

Wie würden Sie Ihr neues Album beschreiben?

Das ist immer schwer, etwas über sein eigenes Zeug zu sagen – aber es ist auf jeden Fall ehrlich.

Sie haben auf „Harlekin Dreams“ alles selbst eingespielt. Gab es da ein Instrument, an dem Sie gescheitert sind?

Nein, das nicht. Aber bei ein oder zwei Stücken habe ich die Drums nicht so hinbekommen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Das hat dann jemand anderes gespielt. Und das Saxofon-Solo ist auch nicht von mir.

Sie haben alle Songs des Albums selbst geschrieben. Wie funktioniert bei Ihnen das Songwriting, was ist zuerst da, der Text oder die Musik?

Meistens ist zuerst die Musik da. Ich habe eine Idee, die feile ich aus, und je nachdem, welche Stimmung die Musik hat, schreibe ich dann einen Text dazu.

Wenn man das, so wie Sie, alles selbst macht, ist da nicht die Gefahr groß, dass man sich irgendwann im Kreis dreht, ohne es zu bemerken?

Produziert hat das Album Dominik Heidinger, mit dem ich schon seit über zehn Jahren zusammenarbeite. Ich bin nur der Co-Producer. Natürlich wird man irgendwann betriebsblind, und genau deswegen ist es auch wichtig, dass man sich für ein Album Zeit lässt, um vielleicht auch mal nach zwei Wochen mit frischen Ohren das Ganze noch einmal anzuhören und zu überdenken. Und natürlich auch, um sich im Familien- und Bekanntenkreis eine Meinung einzuholen.

Registrieren Sie es, wenn irgendwo im Radio Ihre Musik läuft?

Da das relativ selten vorkommt, fällt es mir schon auf.

Hören Sie sich selbst zuweilen Ihre Platten an?

Ich bin niemand, der sich zu Hause hinsetzt und seine eigenen Platten anhört. Höchstens manchmal, wenn wir auf Tour gehen und ich Texte vergessen habe, die ich mir dann noch einmal draufarbeiten muss.

Was hören Sie dann zu Hause?

Das ist bunt gemischt. Ich habe eine relativ große Plattensammlung und höre da von Indie-Bands bis zu den Stones und Beatles die ganze Bandbreite – diese ganzen Klassiker finde ich toll.

Glauben Sie, dass Sie auf der Karriereleiter heute auch dort stehen würden, wo sie jetzt stehen, wenn sie nicht bei „Voice of Germany“ und dem ESC-Vorentscheid teilgenommen hätten?

Das glaube ich nicht. Diese mediale Präsenz, die ich damals bekommen habe – „The Voice“ hatte ja eine Millionen-Quote –, hätte ich anders nie bekommen. Und ohne diese mediale Macht ist es im Musikgeschäft sehr, sehr schwer.

Nach dieser Show gab es ja auch erst den Vertrag bei dem Major-Label Universal mit all seiner Werbe-Kraft.

Ja. Ohne diese Show wäre ich sicher auch bei einer solch großen Plattenfirma nicht reingekommen. Da braucht man sonst schon jemanden, den man persönlich kennt, und da muss man dann auch ziemlich nerven, bis die sich deine Musik mal anhören.

Wie hat sich der Corona-Lockdown bei Ihnen bemerkbar gemacht?

Wir haben im März das Album veröffentlicht und wollten damit eigentlich auf Tour gehen, haben auch vier oder fünf Shows gespielt, mussten den Rest aber vertagen beziehungsweise absagen.

Wie haben Sie diese Zeit des Lockdowns musikalisch genutzt?

Ich habe in dieser Zeit relativ viel Studio-Arbeit gemacht und habe so versucht, den Ausfall auszugleichen. Und wir haben sehr viele Streaming-Shows gespielt – sogar schon direkt am ersten Abend, als bekannt wurde, dass man nicht mehr auftreten darf. Der sind noch ganz viele in unterschiedlichen Locations in ganz Deutschland gefolgt. So haben wir versucht, uns über Wasser zu halten.

Wird man mit dem Erfolg mutiger; wagen Sie sich musikalisch inzwischen mehr als früher?

Das kommt immer auf den Standpunkt an. Ich habe schon immer das gemacht, was ich machen wollte. Ich glaube aber, wenn man bei einer großen Plattenfirma unter Vertrag ist, dann wird man – zumindest seitens der Plattenfirma – ängstlicher und versucht, alles ein bisschen verkopfter zu sehen. Letztlich muss man Kompromisse finden.

Haben Sie Lampenfieber vor Ihren Konzerten?

Ja. Aufgeregt bin ich immer, und ich glaube, wenn das Gefühl einmal weg ist, dann ist es nur noch Routine, und dann macht es auch keinen Spaß mehr.

Haben Sie ein Ritual, das Lampenfieber zu bekämpfen?

Nicht drüber nachdenken, bis es dann soweit ist.

Infos

Das Konzert von Andreas Kümmert in der Zweibrücker ACH-Halle auf dem Flugplatz beginnt um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf online unter www.eventim-light.com/de 15,48, an der Abendkasse 18 Euro.

Ein weiteres Konzert mit Andreas Kümmert in der Region ist für den 25. Oktober in der Neunkircher Stummschen Reithalle terminiert. Ob das angesichts der Entwicklung der Corona-Pandemie aber tatsächlich stattfinden wird, konnte der Musiker gestern noch nicht mit Sicherheit sagen.

Zur Person: Andreas Kümmert

„Er ist ein ständig Suchender. Nach der Wahrheit. Nach Inspiration. Nach echten Gefühlen. Und natürlich nach sich selbst“, heißt es in der offiziellen Biografie des 34-jährigen Blues-, Soul- und Rockmusikers Andreas Kümmert aus Gemünden in Unterfranken. In Schülerbands spielte er zunächst Punk, Rock und Grunge, bis er ab 2007 als Solist durch Deutschland tingelte und erste CDs in Eigenproduktion veröffentlichte. 2013 dann der große Erfolg in der Casting-Show „Voice of Germany“, wo er die Konkurrenz hinter sich ließ. Sein Finallied, die Eigenkomposition „Simple Man“ erreichte Platz 3 der deutschen Singlecharts. Auch sein 2014er Album „Here I Am“ kletterte auf Platz 3 der Charts. 2015 siegte Kümmert in der Show „Unser Song für Österreich“, dem Vorentscheid zum ESC, überließ den Sieg aber noch während der Livesendung der Zweitplatzierten Ann Sophie, die mit dem Song „Black Smoke“ im Finale nur den letzten Platz belegte. Seit 2016 hat Kümmert drei weitere Alben veröffentlicht, das letzte in diesem Jahr unter dem Titel „Harlekin Dreams“.