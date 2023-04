Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Das Leben bietet immer Überraschendes. So auch dieser Tage, als im Hof des Rheinbergers ein an den Laternenpfahl gekettetes Fahrrad zu sehen war, das mit Baustellen-Absperrband umwickelt wurde. War da etwa ein Künstler am Werk und hat eine neue Form der Street-Art kreiert?

Ein Zettel am Rad klärt den kunstbegeisterten Betrachter auf, dass Absperrband und Zettel von der Hausverwaltung des Rheinberger stammen. Der Radler soll bitte künftig woanders sein Rad anschließen