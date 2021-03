Die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) unterstützte private und gewerbliche Kunden in der Stadt Pirmasens 2020 mit 12,3 Millionen Euro. Im Rahmen der Bearbeitung der Corona-Hilfsprogramme hat die Förderbank in Pirmasens 1221 Zusagen in Höhe von rund 10 Millionen Euro ausgesprochen. Das teilt die ISB mit. In der Wirtschaftsförderung entfielen 2,2 Millionen Euro auf 18 Anträge, die vor allem für Unternehmer- und Gründerkredite sowie Zuschüsse zu Beratungs- und Messekosten gewährt wurden. Mit den jeweiligen Maßnahmen seien 90 Arbeitsplätze gesichert beziehungsweise geschaffen worden. Über Programme der sozialen Wohnraumförderung wurde eine Wohneinheit mit 100.000 Euro gefördert.