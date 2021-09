Der Pirmasenser Musikclub Quasimodo präsentiert am Samstag, 11. September, erstmals eine „Irish Night“. In Anbetracht der Tatsache, dass der Irish Pub in der Stadt noch immer geschlossen, bietet sich mit dieser Veranstaltung eine gute Ausgeh-Alternative für Freunde der irischen Lebensart.

Natürlich wollen die Veranstalter in der Nacht mit dem irischen Flair auch für entsprechende Live-Musik sorgen. „Fear Féasógach“ (frei übersetzt aus dem Gälischen: „bärtiger Mann“) nennt sich das saarländische Duo, welches der Musik der grünen Insel mit Gitarre, Cajon und zweistimmigem Gesang einen rockigen Anstrich verpasst und am Samstag nach Pirmasens kommt. Mit viel Witz, guter Laune und der Kraft ihrer Bärte covern sie nicht nur traditionelle Irish-Folk-Songs, sondern auch modernere Lieder aus dem Segment Pop und andere Stücke quer durch die Genres.

Natürlich wird an diesem Abend irisches Bier ausgeschenkt. Zudem wird original irischer Cider (Apfelschaumwein) angeboten. Der Shop „The Whisky Cottage“ aus Höheischweiler wird zudem mit einem eigenen Whisk(e)y-Ausschank vertreten sein und diesbezügliche Spezialitäten aus Irland anbieten.

Weitere Infos

Einlass 20 Uhr, Konzertbeginn 21 Uhr. Eintritt: drei Euro an der Abendkasse. Der Einlass erfolgt gemäß der 3G-Regel. Eine Corona-Teststation befindet sich neben dem Club, gegenüber vom Parkplatz. Mehr zur „Irish Night“ im Internet auf der Website vom Quasimodo, www.quasimodo-ps.de, und auf Facebook.