Irish Folk der namhaften Band Matching Ties erklingt am Samstag, 6. August, 19 Uhr beim Sommerfest von Volkshochschule Rodalben und Eine-Welt-Verein. Die Veranstalter laden in den Innenhof des Dr.- Lederer- Hauses ein. Bei regnerischem Wetter soll in den Kultursaal ausgewichen werden.

Das Quartett aus führenden Musikern der europäischen Folk- Szene hat sich als äußeres Erkennungszeichen zusammenpassende Krawatten gewählt. Die Band vereint sehr erfolgreich vier Musiker aus vier Ländern. Ihr Programm: irische Musik auf hohem Niveau. Der amerikanische Flat-Picking-, Finger-Picking- und Bottleneck-Gitarrist, Trevor Morriss (Großbritannien, Mandoline, Irish Bouzouki, Gitarre), Sebastian Dorn (Regensburg, Geige) und Dennis Bowers (Belfast, Irish Wooden Flute, Uilleann Pipes) spielen eine vielfältige und einzigartige Mischung aus irischem, englischem und schottischem Folk auf traditionellen Saiteninstrumenten, Dudelsack und Bodhrán (irische Trommel). Sie sind nicht nur ausgezeichnete Stilisten an einer Vielzahl von akustischen Saiteninstrumenten, sondern auch großartige Sänger und Entertainer.

Während des Abends bewirten Mitglieder des Eine-Welt-Vereins die Besucher mit erfrischenden alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken sowie mit selbst zubereiteten Canapes. Der Erlös kommt den Projekten des Vereins zugute.

Info

Karten für 14 Euro gobt es im Rodalber Backhaus, bei Lotto Schneider, im Eine-Welt-Laden und bei der Tourist- Info im Rathaus, Telefon 06331 234 180, E-Mail: tourist@rodalben.de.