Diese Woche haben wir die beiden Erzieherinnen Christine Scharwatz und Maria Deimling von der Kindertagesstätte Nardinihaus am Schlossplatz getroffen. Gemeinsam mit fünf Vorschulkindern saßen die beiden auf einer Bank und aßen Eis – alle ausgestattet mit Warnwesten. Christine Scharwatz verrät uns, was es damit auf sich hat.

Was treibt Sie heute mit den Kindern in die Stadt?

Wir machen heute Verkehrserziehung. Einmal wöchentlich gehen wir mit den Vorschulkindern in den Straßenverkehr.