Sabine Schönthaler aus Waldfischbach-Burgalben haben wir mit einer Gruppe tobender Kinder auf dem Wasserspielplatz im Strecktal getroffen. Sie hat uns erzählt, was es mit dem Ausflug auf sich hat und wie sie den Sack Flöhe in den Sommerferien bei Laune hält.

Wo kommen denn die ganzen Kinder her?

Das ist die Kita Weselberg (lacht). Dort bin ich Erzieherin und wir sind gerade mit den Hortkindern unterwegs. Das sind Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse, deren Eltern in den Sommerferien arbeiten müssen. Diese Woche arbeite ich noch, danach habe ich drei Wochen Urlaub.

Wie viele Hortkinder haben Sie denn und von wo sind die Kinder?

Im Moment sind es 16, im neuen Schuljahr kommen aber noch welche dazu. Wir sind ein relativ kleiner Hort. Die Kinder kommen aus den umliegenden Ortschaften – Weselberg, Herschberg oder auch aus der Ortsgemeinde Schauerberg.

Verschlägt es Sie für Ausflüge mit der Kita öfter nach Pirmasens?

Gerade das Strecktal ist bei uns sehr beliebt. Die Kinder finden es toll hier, vor allem den Wasserspielplatz. Anschließend geht es für uns dann heute zu McDonalds. Im Dynamikum waren wir auch schon oft. Wir haben gerade eben beschlossen, dass wir im Herbst wieder hierherfahren.

Man will den Kindern in ihren Ferien schließlich was bieten und sie bei Laune halten…

Ganz genau. Wir waren im Rahmen unseres Ferienprogramms auch schon in der Gartenschau, Picknicks haben wir auch schon gemacht. In Waldfischbach gibt es einen neuen Wasserspielplatz, den wir auch schon unsicher gemacht haben. Das war auch toll mit einer großen Wasserschlacht. Außerdem haben wir verschiedene Bastelangebote. Kürzlich haben wir mit Ton gearbeitet oder genäht. Jeden Tag gibt es für unsere Kinder etwas anders.

Vorhin haben Sie Ihren Urlaub angesprochen. Wissen Sie schon, ob Sie verreisen?

Das weiß ich noch gar nicht, ich bin noch am überlegen. Im Moment bin ich im Kopf noch bei der Arbeit, danach schauen wir mal. Da bin ich wirklich spontan (lacht).