Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Hauptstraße 97 stand in dieser Woche Betina Macura in Arbeitskleidung auf einer Leiter vor der Haustür und entfernte dort die alte Farbe vom Holz. Wie sich in unserem Spontan-Interview herausgestellt hat, ist Macura keine hauptberufliche Handwerkerin, sondern eher eine handwerklich begabte Bewohnerin des Hauses.

Was machen Sie denn hier?

Ich wohne in diesem Haus und helfe unserem Hausmeister bei seinen Arbeiten, da er momentan wenig Zeit hat. Es gibt viel zu tun.

Was müssen Sie denn alles machen?

Die