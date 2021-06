Am Dienstag haben wir das junge Ehepaar Thorsten und Michelle Zimmermann aus Pirmasens sowie Michelles Schwester Chelsey Zimmermann im Strecktalpark getroffen. Die drei waschechten „Bärmesenser“ verraten uns, was sie in der Coronazeit am meisten vermisst haben und ob sie eine Fortführung der Maskenpflicht befürworten.

Was treibt Sie heute in den Strecktalpark?

Thorsten: Wir wollten einfach ein bisschen mit den Kindern auf den Spielplatz gehen – und das schöne Wetter genießen.

Sind Sie denn öfter hier?

Michelle: Ja, wir kommen so drei bis vier mal die Woche hier her.

Was gefällt Ihnen in Pirmasens denn besonders gut?

Chelsey: Mir gefällt der Wald drumherum besonders gut.

Sind Sie denn viel im Wald unterwegs?

Thorsten: Ja, wir sind sehr viel im Wald spazieren. Das mag ich an Pirmasens so gerne: Die Stadt ist wirklich komplett von Wald umgeben.

Das ist ein großer Vorteil grade in der Coronazeit. Im Wald spazieren zu gehen ist auch zu Pandemiezeiten möglich – umso besser, wenn er quasi direkt vor der Haustür liegt. Was haben Sie denn in der Corona-Zeit am meisten vermisst?

Michelle: Ich habe eigentlich am meisten vermisst, mal wieder in ein Restaurant oder ins Eiscafé zu gehen.

Und waren Sie dort jetzt schon?

Michelle: Ja, wir waren schon im Felder und im Cappuccino.

Können Sie etwas aus der Coronazeit für sich mitnehmen?

Michelle: Ich nehme aus der Zeit mit, dass wir uns sehr glücklich schätzen können mit dem, was wir alles machen können. Das, was vorher ganz normal war, weiß man jetzt auf einmal zu schätzen. Und das merkt man eben erst, wenn plötzlich alles geschlossen ist und man nicht mehr so viel darf. Das war schon schwierig irgendwie. Aber wir genießen jetzt umso mehr, dass nun alles wieder geht.

Wie halten Sie es mit der Maskenpflicht? Sind Sie für eine Fortführung trotz niedriger Inzidenzwerte?

Thorsten: Ich finde im Außenbereich müsste die Maskenpflicht nicht mehr sein. Wenn man aber in einen Laden geht, finde ich es in Ordnung, eine Maske zu tragen. Mittlerweile hat sich bestimmt jeder daran gewöhnt, die Maske eben so lange anzuhaben wie man im Laden ist.

Michelle: Ich sage mal wenn jetzt wirklich jeder geimpft ist, könnte man die Maskenpflicht auch theoretisch abschaffen, denn bei 40 Grad im Bus zu sein, ist schon anstrengend.