Die Pirmasenser, die als Kreuzfahrttouristen in den Iran-Krieg geraten sind und seit Samstag im Hafen von Abu Dhabi festsaßen, konnten am Freitag die Vereinigten Arabischen Emirate verlassen und sind wie der Rest der Reisegruppe aus der Südwestpfalz wieder zurück in Deutschland. Sie landeten am Freitagmorgen in Frankfurt. Weil der Flughafen in Abu Dhabi gesperrt ist, wurden die Passagiere von „Mein Schiff 4“ mit Bussen von Abu Dhabi nach Dubai gebracht, von wo aus sie ausgeflogen wurden. Die Gruppe hatte bei Tui-Cruises eine Orient-Kreuzfahrt gebucht und war auf der Rückfahrt nach Dubai bei einem Landgang in Abu Dhabi, als am Samstag die Angriffe von Israel und den USA auf den Iran begannen. Der Iran griff daraufhin mit Vergeltungsschlägen US-Einrichtungen in den Nachbarstaaten am persischen Golf an. Am Sonntag erlebten die Pirmasenser an Bord einen iranischen Drohnenangriff auf einen US-Stützpunkt in wenigen Hundert Metern Entfernung mit.