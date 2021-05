Nach acht neuen Corona-Fällen am Mittwoch hat Pirmasens die 50er-Marke bei der Inzidenz erneut überschritten: Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von knapp 55 gilt die Stadt laut Landesuntersuchungsamt wieder als Risikogebiet. Im Landkreis hingegen entspannt sich die Lage weiter – die Inzidenz liegt bei knapp 32; in Zweibrücken bei 41.

Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt Südwestpfalz insgesamt 18 neue Fälle: Neben den acht in Pirmasens haben sich drei weitere Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 in Zweibrücken bestätigt, außerdem eine im Dahner Felsenland und jeweils zwei in den Verbandsgemeinden Rodalben, Waldfischbach-Burgalben und Zweibrücken-Land.