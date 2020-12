Im Rodalber Krankenhaus St. Elisabeth könnte ein medizinisches Zentrum entstehen. Das sagte Heribert Frieling, Sprecher der Marienhaus-Unternehmensgruppe, auf Nachfrage. Es gebe Interessenten, „die sich vorstellen könnten, dort ein medizinisches und pflegerisches Angebot“ einzurichten, sagte Frieling. Marienhaus-Geschäftsführer Günter Merschbächer habe bereits Gespräche dazu geführt. Das grundsätzliche Interesse der möglichen Investoren sei vorhanden, es sei aber noch vieles zu klären, so Frieling.

Denkbar wäre in einem solchen Fall zum Beispiel ein gemeinsames Haus, in dem sich Ärzte, aber vielleicht auch Physiopraxen oder andere medizinische Dienstleister ansiedeln. Die Marienhaus-Gruppe zieht sich als Betreiber des Rodalber Krankenhauses zurück, vermutlich im Laufe des nächsten Jahres. Die Klinik soll mit dem Städtischen Krankenhaus in Pirmasens fusionieren. Der Standort in Pirmasens wird ausgebaut, das Haus in Rodalben aufgegeben.