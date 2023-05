Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Fußgängerzone haben wir Gerald Angne aus Pirmasens getroffen. Der 57-Jährige erzählt uns, wieso er so viel Zeit in der Stadtbücherei verbringt, was er sich für einen angenehmeren Aufenthalt dort wünscht und was er gerne liest.

Was führt Sie denn heute in die Stadt?

Heute bin ich für einen Bekannten unterwegs, der ist krank geworden, und ich bringe die Kankmeldung fort.

Sind Sie denn öfter hier in der Fußgängerzone unterwegs?

Ja,