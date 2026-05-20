Der Kant-Kammerchor groovt in die warme Jahreszeit hinein. Was das Besondere an der „Latin Jazz Mass“ ist, darüber spricht Chorleiter Volker Christ mit Christiane Magin.

Der Kant-Kammerchor ist fester Bestandteil des Pirmasenser Sommerintermezzos. Wie kam es zu dieser Kooperation?

Die Zusammenarbeit zwischen dem Kulturamt und dem Kant-Kammerchor gibt es ja schon seit vielen Jahren. Wir haben sogar ein Weihnachtskonzert mit Deborah Sasson gemacht. Irgendwann ging das in das Sommerintermezzo über. Allerdings in der Festhalle, weil Open-Air-Konzerte mit einem Chor draußen sehr schwer darstellbar sind.

Warum?

Aus Gründen der Tontechnik ist das kaum leistbar. Chor und Band sind technisch sehr kompliziert abzunehmen, weil die Mikrofone des Chors immer auch den Sound der Band einfangen. In der Festhalle ist das für einen versierten Tontechniker kein Problem.

Und die Zusammenarbeit mit Maurice Croissant? Wie kam es dazu?

Maurice Croissant ist neben seiner Tätigkeit als Bezirkskantor und Kirchenmusikdirektor auch Beauftragter der Landeskirche für Popularmusik. In dieser Eigenschaft hat er sehr viele Kontakte zu Musikern und ein eigenes Pop-Jazz-Ensemble namens Amuse Gueule, das uns in der Festhalle begleiten wird. So kamen auch die Idee auf, dass wir seinen Jugendchor Unisono einbinden könnten. Das ist ein sehr schöner und guter Chor, bei dem acht Jugendlichen mitmachen. Diese Fusion ist eine gute Sache, nicht zuletzt weil einige vom Kant-Chor auch bei ihm mitsingen. Insgesamt haben wir so 50 Sänger.

Warum haben Sie diesmal Martin Völlingers „Latin Jazz Mass“ gewählt?

Im vergangenen Jahr waren wir zum ersten Mal auf den Wegen des Jazz unterwegs, der für einen Chor ja eine ganz besondere Stilrichtung darstellt. Weil man als Chor ganz bestimmte Harmonien gewöhnt ist, die sich im Bereich Dur-Moll und vielleicht noch in der Popkultur bewegen. Beim Jazz dominiert eine Harmonik, in der viele harmoniefremde Töne drin sind. Das ist sehr kompliziert. Die „ New York Mass“ hat super funktioniert. Deswegen sind wir in diesem Jahr auch wieder in diesem Crossover unterwegs, sagen wir im Bereich des gemäßigten Jazz.

Beschreiben Sie das Genre.

Es gibt einen Pop- und Gospelanteil. Außerdem ist südamerikanisches Flair drin. Das ist im weitesten Sinne ja auch Jazz. Aber eben nur im weiteren Sinne. Das ist für meine Chorsänger eine Aufgabe, der wir uns mit Freude widmen. Ich denke, für das Publikum wird dieses Konzert sehr angenehm sein, weil viele ansprechende Rhythmen drin sind, die auch in die Beine gehen.

Dürfen die Schüler mitentscheiden?

Nein, die Entscheidung über die Stücke, die wir aufführen, treffe ich. Wenn ich mir zwischen zweien nicht sicher bin, probiere ich das aus. Aber es ist meine Aufgabe als Chorleiter, den Kindern ein Repertoire anzubieten, das sie gerne singen und mit dem sie sich auf hohem musikalischem Niveau bewegen. Das ist mein Ehrgeiz. Die „Latin Jazz Mass“ ist insofern ein Glücksfall.

Was bedeutet Ihnen diese Musik persönlich?

Ich bin ein großer Freund geistlicher Chormusik, auch im klassisch-romantischen Stil. Die geistliche Musik ist, finde ich, mit die gehaltvollste, die es für Chöre gibt und das, obwohl ich eigentlich aus der Oper komme. Die geistliche Chorliteratur hat mich schon immer angesprochen, schon als ich selbst in Chören gesungen habe. Außerdem habe ich eine große Popseele in mir. Was mein Berufsdirigentendasein betrifft, bin ich immer noch mit Crossover-Projekten unterwegs. Ich mag es, wenn sich Bands und Sinfonieorchester begegnen. Da habe ich ein Faible für.

Seit wann laufen die Proben?

Seit Februar, einmal pro Woche. Einmal im Monat gibt es auch eine Samstagsprobe und irgendwann auch ein Probenwochenende. Ansonsten kann man auf diesem Niveau nicht bleiben. Das letzte Mal waren wir in der Jugendherberge in Dreisbach bei Mettlach an der Saarschleife. Eigentlich wollten wir in die Heilsbach bei Schönau, aber dort war alles schon ausgebucht.

Darf jeder am Kant mitsingen?

Ich habe zwei große Chöre und die sind öffentlich. Einen von Klasse 5 bis 7 und einen von Klasse 8 bis 13. Jeder der Lust hat, kann kommen und singen. In jedem Chor sind etwa 100 Schüler. Diejenigen, die noch mehr Zeit investieren wollen, die sind im Kammerchor. Normalerweise spreche ich die Schüler an. Es gibt es aber auch, dass sich jemand für Chorarbeit interessiert und auf mich zukommt.

Seit wann liegt die Leitung des Kant-Chors in Ihren Händen?

Seit 2007 unterrichte ich am Kant. Der Chor hat sich in den Jahren 2011 bis 2013 aus dem Vokalensemble heraus entwickelt, den mein Kollege und Vorgänger Harry Geib geleitet hat. Damals waren es 25 bis 30 Schüler, jetzt sind es 40 Schüler, die immer da sind. Der rote Faden meiner Chorarbeit ist es, dass wir von Anfang an versucht haben ein Repertoire abzudecken, das andere Chöre nicht haben. Wir haben die großen Stücke von Bob Chilcott gemacht, auch das Requiem. Wir haben uns von Anfang an auf hohem Niveau bewegt und auch einige Oratorien der moderneren Chorliteratur auf die Bühne gebracht. Der schöne Effekt ist, dass – wenn wir ein Orchester, eine Band oder Solisten haben – wir mit Profis arbeiten. So kann der Chor mal in diese Welt hineinschnuppern.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit Maurice Croissant?

Wir haben nur ganz wenige Proben zusammen. Die Haupt- und die Generalprobe. Normalerweise fusionieren wir unsere Chöre auch nicht. Wenn ich für meinen Chor jemanden brauche, der uns begleitet oder eine Band beisteuert, dann macht das Maurice Croissant – und wenn er jemanden braucht am Klavier, dann mache ich das. Wir schätzen uns gegenseitig als Musiker und Kollegen und verstehen uns sehr gut.

Martin Völlinger: War der mal bei Proben dabei?

Nein, aber er weiß durch die sozialen Medien, dass wir die Latin Jazz Mass machen. Dadurch, dass er verlinkt ist, hat er es bestimmt zur Kenntnis genommen, aber geäußert hat er sich dazu nicht.

Info

Die Latin Jazz Mass erklingt am Freitag, 29. Mai, 20 Uhr, in der Festhalle. Eintrittskarten sind im Vorverkauf im Forum Alte Post, Telefon 06331 2392716, per E-Mail: kartenverkauf@pirmasens.de, im Internet unter www.pirmasens.de/kultur oder an der Abendkasse erhältlich, die um 19 Uhr öffnet.



Zur Person: Volker Christ

Volker Christ blickt auf eine langjährige Berufserfahrung als Dirigent, Pianist, Kammermusiker, Hochschuldozent und Instrumentalpädagoge zurück. Seit 2007 unterrichtet er Musik und Latein am Immanuel-Kant-Gymnasium Pirmasens und ist Fachbereichsleiter im Fach Musik. Außerdem leitet er zwei Schulchöre: den Chor der Klassen 5 bis 7, der sich Kantileni nennt, sowie den Chor der Klassen 8 bis 13 namens Kantiamo. Mit dem Jungen Kant-Kammerchor widmet er sich anspruchsvoller Chormusik aus allen Epochen der Musikgeschichte. Vor seinem schulischen Engagement war er Generalmusikdirektor der Stadt Heidelberg und des Heidelberger Philharmonischen Orchesters. Daneben hat er immer auch als Pädagoge gearbeitet. ckkm

