Das Duell der Ungeschlagenen: In der Handball-Verbandsliga spielt der Tabellenführer, die Turnerschaft Rodalben, am Samstag ab 20 Uhr in der Bellheimer Spiegelbachhalle bei der punktgleichen (je 19:1) SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam um die „Hinrunden-Meisterschaft“. Herbert Striehl sprach mit TSR-Trainer Mirko Pesic.

Herr Pesic, Sie haben vor fast genau einem Jahr in einer schwierigen Zeit das Traineramt bei der TSR übernommen und konnten wegen des sehr dünnen Kaders den Abstieg aus der Pfalzliga nicht mehr verhindern. Haben Sie nach ein paar Spielen Ihren Schritt bereut?

Nein.