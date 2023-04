Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Wasgau-Markt in der Arnulfstraße haben wir in dieser Woche Josef Link getroffen. Der Weihnachtsbaumverkäufer hat nicht lange gezögert, bei unserem Spontaninterview mitzumachen und erklärte uns unter anderem, warum seine Weihnachtsbäume markiert werden, bevor sie an seinem Stand verkauft werden.

Auf Ihrem Schild haben wir gelesen, dass dies ein Tannenbaumverkauf einer Familie Schmitt ist. Können Sie uns als Erstes dazu etwas sagen?

Wir kommen aus dem badischen Odenwald