So genannte Rückwegstörer sorgen für Internetausfälle im Stadtgebiet. In der Stadtratssitzung berichtete Katja Faroß-Göller (CDU) über solche Störungen im Stadtteil Ruhbank, die laut Vodafone von einem Rückwegstörer kämen. Als solchen bezeichnen Internettechniker Geräte, die keine Zulassung für den deutschen Raum haben oder so alt sind, dass sie heute nicht mehr zugelassen würden. Diese Geräte stören die Frequenzen, auf denen Internetanbieter Daten zu den Kunden schicken. Solche Störgeräte können Babyphone sein oder alte Radios und Küchengeräte. Laut Oberbürgermeister Markus Zwick seien die Rückwegstörer nur schwer zu orten. Im Fall der Ruhbank scheint der Störer gefunden worden zu sein, da inzwischen wieder das Internet funktioniert. Laut Gerhard Hussong (SPD) ist dafür jetzt ein Störer auf dem Horeb aktiv. Hussong mutmaßte, dass der Mensch mit dem Störgerät vielleicht umgezogen sein könnte.