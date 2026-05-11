Beim 41. internationalen Jugendturnier des RSC Pirmasens-Fehrbach war das Turnier für einige Ringer zu Ende, noch bevor es überhaupt begann.

Was war passiert? Nach dem Wiegen von 9.30 bis 10 Uhr stellte der Ausrichter fest, dass die Software des Deutschen Ringerbunds, über die sämtliche Kämpfe in die Datenbanken eingegeben werden, nicht funktioniert. Die Zuschauer und die 215 angemeldeten Ringer wurden auf eine Geduldsprobe gestellt. Erst ab 14 Uhr – statt wie geplant ab 11 Uhr – wurde auf den vier Matten in der Kirchberghalle gekämpft. So lange hatte es gedauert, bis das technische Problem gelöst war.

„ Weingarten, Schifferstadt, Urloffen und Nackenheim sind weg, von den Mainzern ist nur noch die Hälfte da“, stellte Heinz Scheick vom RSC fest. Etwa 40 Nachwuchsringer sind also heimgefahren, ohne zu kämpfen. Der Fehrbacher hatte die undankbare Aufgabe, als Hallensprecher die Verzögerungen dem Publikum zu erklären. Unverrichteter Dinge musste die als Kampfrichterin eingeplante Daria Ufelmann die Halle gegen 14.30 Uhr verlassen. „Ich muss arbeiten“, sagte sie. Erbachs Trainer Harald Widmann erklärte: „Wir sind mit acht Teilnehmern und 20 Anhängern vertreten. Davon sind leider viele heim, weil’s zu lange gedauert hat.“

Bis 19 Uhr wird gekämpft

Matthias Klingel, Trainer des Fehrbacher Nachwuchses, hatte alle Hände voll zu tun, die zumeist ganz jungen Ringer bei Laune zu halten. „Die Aufregung ist groß“, stellte er fest. Der erste RSC-Ringer, der dann kämpfen durfte, war der zehnjährige Arthur Specht aus Heltersberg. Er ging seinen Kampf in der 42-Kilo-Klasse gegen den gleichaltrigen Franzosen Arne Hadji (FC Colmar) etwas zu verhalten an und verlor letztlich mit 1:11 Punkten. „Es fehlt noch etwas Selbstvertrauen“, stellte Coach Klingel fest. Arthur Spechts zweiter Kampf fiel aus, weil der Gegner nicht mehr da war. Die fehlerhaften Ergebnislisten weisen ihn als Aufgabesieger aus. Der letzte Kampf ging erst gegen 19 Uhr zu Ende.