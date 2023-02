Spitze Zungen lästern in der Südwestpfalz: „Putzfrau Ilona“ Constance Debus gastiert in Pirmasens und das Duo Weibsbilder in Waldfischbach-Burgalben.

Anlässlich des Weltfrauentags, der am 8. März begangen wird, präsentiert die Stadtbücherei in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten Pirmasens am Donnerstag, 2. März, 19.30 Uhr, im Carolinensaal das Literaturkabarett „Putzfrau Ilona – Frauen, Weiber, Weiblichkeit“ mit Constance Debus. Die Bücherei passt gut, denn Putzfrau Ilona putzt in einer Bibliothek und hat mal wieder ein Buch in die Finger bekommen. Der Titel: „Berühmte Frauen der Weltgeschichte“ . Da stellt sie fest: „Es waren gar nicht so wenige!“ Und was sie alles in die Welt gebracht haben: nicht nur Kinder. Ilona kennt kein Halten mehr, jetzt will sie mehr wissen. Tief taucht sie in die Geschichte der Frauen ein. Kaiserinnen, Huren, Heilerinnen, Wissenschaftlerinnen, Heilige … – was für eine Vielfalt an Geschichte und Geschichten. Das möchte sie mit anderen Frauen und Männern teilen.

Literatur und berühmte Frauen

„Die Pantomimin, Sängerin und Komödiantin Constance Debus als Putzfrau Ilona stellt in ihrem Programm Literatur und berühmte Frauen der Weltgeschichte auf humorvolle wie informative Weise vor“, heißt es in der Ankündigung. Die Komödiantin ist in Pirmasens keine Unbekannte. Constance Debus war bereits 2010 und 2013 mit ihren Programmen „Putzfrau Ilona staubt ab“ und „Putzfrau Ilona – Altwerden ist nichts für Feiglinge“ in Pirmasens zu Gast.

Sechs Tage später, am 8. März, 19.30 Uhr, gastiert das Kabarettduo Weibsbilder im Bürgerhaus Schuhfabrik in Waldfischbach-Burgalben. Dahinter verbergen sich Anke Brausch und Claudia Thiel, die laut Eigenwerbung seltsamerweise jede Schlagfertigkeit verlieren, wenn sie mit Fragen wie „Wie? Du bist noch nicht verheiratet? Was? Du hast noch keine Kinder?“ konfrontiert werden. Das Programm der beiden Damen aus der Vulkaneifel heißt „Unbemannt – wir sind übrig!“, bietet eine Mischung aus Kabarett, Comedy und Musik und dauert zwei Stunden.

Sektempfang und Fernsehabend

Eingeläutet wird der Abend von und für Weibsbilder um 18.30 Uhr mit einem Sektempfang der Ortsgemeinde und der Gleichstellungsstelle des Landkreises Südwestpfalz, die als Veranstalter auftreten.

Ach so: „Nur lästern“ wollen Brausch und Thiel laut der Programmankündigung keineswegs, „sondern Fragen nachgehen wie: Womit haben Ehepaare vor Erfindung des Fernsehers ihre Zeit verbracht? Leben Verheiratete wirklich länger oder kommt ihnen das nur so vor?“.

Info

Karten für „Putzfrau Ilona – Frauen, Weiber, Weiblichkeit“ am 2. März in Pirmasens gibt es zum Preis von 14 Euro in der Stadtbücherei in der Dankelsbachstraße, geöffnet montags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, dienstags und mittwochs von 10 bis 16 Uhr sowie freitags von 10 bis 12 Uhr. Verbindliche Reservierungen sind unter der Rufnummer 06331 842359 und per E-Mail an stadtbuecherei@pirmasens.de möglich.

Tickets für den Auftritt des Duos Weibsbilder am 8. März in Waldfischbach-Burgalben gibt es online unter www.bürgerhaus-schuhfabrik.de. Sie kosten 13 Euro.