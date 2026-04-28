Rund 40 Vertreter von pfälzischen Sportvereinen haben beim Thementag „Integration durch Sport “ in Thaleischweiler über ihre Erfahrungen und Probleme berichtet.

Wo können Fördermittel für eine behindertengerechte Toilette akquiriert werden? Wie können Eltern von Flüchtlingskindern besser ins Vereinsleben integriert werden? Das sind nur zwei von vielen Themen, die rund 40 Vertreter von pfälzischen Sportvereinen beim Thementag „Integration durch Sport (IdS)“ in der Athletenhalle des AC Thaleischweiler erörterten.

IdS ist eine Initiative des Deutschen Olympischen Sportbunds. Die Zielgruppen des IdS-Programms sind geflüchtete Menschen mit Migrationshintergrund und sozial Benachteiligte. Aber auch Sport jenseits Geschlechterklischees ist ein Thema, das hierunter fällt.

„Es ist keine Seltenheit, dass die große Mehrheit der Teilnehmer eines Trainings bei uns, sowohl bei den Erwachsenen als auch bei den Kindern, Ringer mit Migrationshintergrund sind“, berichtete beispielsweise Alex Ufelmann vom AV 23 Pirmasens. Er und sein Bruder Paul, Trainer und Mitbegründer des Vereins, sprechen daher in den Übungseinheiten neben Deutsch auch Englisch und Russisch. Integration sei ein präsentes Thema.

Fördermittel möglich

Ähnlich äußert sich auch Jürgen Faulhaber. Zusammen mit seiner Ehefrau Marianne, sie ist auch gleichzeitig Tanzpartnerin, vertritt er den Tanzsportverein Ramstein. „Wir sind offen für alle Alters- und Herkunftsgruppen“, sagt der Rodalber und merkt an: „Ramstein ist eh Multi-Kulti, allein schon der US-Amerikaner wegen.“ Die Arbeit mit integrativen Gruppen werde beim Tanzen groß geschrieben, vor allem Jugendliche mit Migrationshintergrund tanzten Hip-Hop und Break Dance.

Axel Rolland, einer der Vizepräsidenten des Südwestdeutschen Fußballverbands, thematisierte die Komplexität von Fördermitteln. Er nannte als Beispiel den Bau einer behindertengerechten Toilette.

Eltern fehlt oft Vereinsidentifikation

Waldemar Wilms vom Fußballverein Kusel berichtete von vielfältiger integrativer Jugendarbeit. Dadurch, dass die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende dort ansässig ist, sei der Anteil der Jugendspieler mit Migrationshintergrund sehr hoch. Wilms: „Etwa zehn Nationen sind vertreten, überwiegend syrische Kinder.“ Während der Trainings- und Spielbetrieb mit den Kindern oftmals problemlos laufe, zeigten die Eltern oftmals keine Identifikation mit Vereinen. „Oftmals wissen die Erwachsenen überhaupt nicht, was Vereinsleben bedeutet und was ein Verein überhaupt leistet“, merkt der Funktionär an. Darin sieht er eine Aufgabe, die es noch zu lösen gelte.

Im zweiten Teil der Veranstaltung gaben Trainer Artur Rimmer vom RSV Olympia Neustadt und einige pfälzische Ringer auf zwei Matten in der Athletenhalle einen Praxis-Einblick in ihre Sportart.