Am Mittwoch, 24. April, wird die zivilrechtliche Klage des Insolvenzverwalters Jürgen Roth gegen den früheren Geschäftsführer von Dara Event, Raphael Wagenblatt, verhandelt. Wie mehrfach berichtet, wurde von Dara Event, später in Ole-Veranstaltungs-GmbH umbenannt, nach Ansicht von Roth zu spät der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt: Diesen hätten die Geschäftsführer nach seiner Überzeugung bereits im März 2021 einreichen müssen, nicht erst 2023. Der Insolvenzverwalter will an das Privatvermögen von Wagenblatt, auch weil er davon ausgeht, dass vor der Insolvenz Vermögen aus der 2019 gegründeten Firma gezogen wurde, die das Quasimodo betrieb. 2,57 Millionen Euro beträgt die Forderung des Insolvenzverwalters. Laut Uwe Fischer, dem Sprecher des Zweibrücker Landgerichts, wurde zu der Klage von Roth der Termin vor der ersten Zivilkammer für Mittwoch, 24. April, 14 Uhr, bestimmt. Die Klage richtet sich nur gegen Wagenblatt, da mit dem zweiten Geschäftsführer Daniel Schneider eine Ratenzahlung vereinbart wurde.