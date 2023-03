Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für Schöffengericht und Staatsanwalt war die Spurenlage eindeutig: Sie hielten es für bewiesen, dass ein 23- und ein 43-Jähriger im Dezember 2019 in einen Pirmasenser Handwerksbetrieb eingebrochen waren. Und dass der Ältere einen Monat zuvor einen Pirmasenser Lebensmittel-Produktionsbetrieb heimgesucht hatte. Die Angeklagten schwiegen. Ihre Verteidiger forderten Freispruch.

Das Pikante: Der Jüngere hatte kurze Zeit in dem Handwerksbetrieb gearbeitet, ihm wurde aber noch in der Probezeit gekündigt – die Gründe blieben am Donnerstag im Dunkeln.