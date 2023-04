Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Sicherheit geht vor“, begründet die Stadtverwaltung die weitere Verzögerung für den Kletterfelsen in der Schäferstraße. Nachdem das Garten- und Friedhofsamt Risse im Fels gefunden hat, müsse erst noch ein Stützkonzept erarbeitet werden.

Seit fast zwei Jahren wird an der Idee einer so genannten Boulderwand in der Schäferstraße gearbeitet. Darunter ist eine Kletterwand zu verstehen, an der ohne Seilsicherung