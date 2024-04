Das Ordnungsamt der Stadtverwaltung verzeichnet aktuell ein verstärktes Auftreten von Ratten in der gesamten Innenstadt. Und hat einen Verdacht, warum das so ist.

Ratten sind Gesundheitsschädlinge, die auch Krankheitserreger auf den Menschen übertragen können. Sie sind eher nachtaktive Tiere und gehen normalerweise vorwiegend erst bei Einsetzen der Dämmerung auf Nahrungssuche. Treten Ratten in größerer Anzahl am helllichten Tag auf, ist dies ein Hinweis auf eine wachsende Population, infolge derer die Tiere bei der Nahrungssuche auf den Tag ausweichen müssen.

In der Regel sind Ratten dort zu finden, wo sie ausreichend Nahrung, Unterschlupf und Nistmöglichkeiten finden. Als Nahrung dienen den Ratten generell sämtliche Lebensmittelabfälle. Nach Feststellung des Ordnungsamtes führen vor allem achtlos weggeworfene Essensreste zum verstärktem Auftreten von Schädlingen. Gerade im Bereich der Grünanlage des Busbahnhofes am Exerzierplatz sei dieses Phänomen verstärkt festzustellen. Das Ordnungsamt bittet deshalb dringend darum, Essensreste nicht wegzuwerfen, sondern in Mülleimern zu entsorgen. Von Seiten des Ordnungsamtes wurden zudem mehr Köder in der Innenstadt und in den betroffenen Kanälen veranlasst.