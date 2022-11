Seit der Ankündigung der Stadtwerke, die Strom- und Gaspreise um bis zu 105 Prozent erhöhen zu wollen, stehen dort die Telefone nicht mehr still.

Viele Anrufer wollen wissen, ob sie schon in einem günstigen Sondervertrag sind oder dies noch ändern müssen, erläuterte am Montag Stadtwerkesprecherin Kati Miersch. Künftig müssen vor allem Kunden in der Grundversorgung sowie Ersatzversorgung massiv höhere Preise bezahlen. Wer schon lange den Stadtwerken die Treue gehalten hat und noch in der Grundversorgung ist, kann dies in der Zeit vom 21. November bis 24. Dezember ändern, betonte Miersch. Aktuell sei dies noch nicht möglich.

Keine Chance auf einen Sondervertrag haben jedoch Neukunden, und hier unterscheiden die Stadtwerke nicht zwischen Kunden, die früher mal bei den Stadtwerken waren und zu einem Billiganbieter gewechselt sind und Neukunden, die nach Pirmasens zugezogen sind und bisher gar keine Chance hatten, bei den Stadtwerken Strom zu beziehen. Wer vor dem 2. November diesen Jahres nicht Kunde war, falle automatisch in die Grundversorgung und komme dort auch nicht mehr raus, so Miersch.