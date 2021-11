Die Katholische Familienbildungsstätte (FBS) und das Haus der Familie Pirmasens bieten Qualifizierungskurse zur Kindertagespflege an. Dies geschieht im Auftrag der Jugendämter des Landkreises Südwestpfalz und der Stadt Pirmasens. Die Maßnahme zur Erteilung der Pflegeerlaubnis soll von März bis Juli 2022 stattfinden.

Ansprechpartner für Interessierte sind die beiden Fachberaterinnen für Kindertagespflege bei den Jugendämtern. Für den Landkreis Nina Klein (Telefon: 06331 809110; E-Mail: n.klein@lksuedwestpfalz.de) und für die Stadt Andrea Dechent-Schmalenberger (Telefon: 06331 877232; E-Mail: andreadechent-schmalenberger@pirmasens.de).

Der Kurs umfasst 160 Unterrichtseinheiten verteilt auf insgesamt 34 Wochentage. Kursbeginn ist der 7. März 2022. Kurstage sind Montag und Mittwoch, jeweils von 18.30 bis 21.30 Uhr, sowie drei Samstage von 9 bis 16 Uhr. Ergänzt werden die Themen durch einen „Erste-Hilfe-am-Kind-Kurs“, der ebenfalls an einem Samstag durchgeführt wird.

Die erfolgreiche Teilnahme an der Qualifizierungsmaßnahme ist Voraussetzung zur Erteilung einer Pflegeerlaubnis durch das jeweils zuständige Jugendamt. Sie wird mit einem Zertifikat belegt.

Im Vorfeld finden in der Katholischen Familienbildungsstätte, Unterer Sommerwaldweg 44, zwei Informationsveranstaltungen statt. Für die beiden Termine am Montag, 8. Dezember, und Dienstag, 11. Januar, ist eine Anmeldung unter Telefon 06331 2039715 oder per E-Mail an info@fbs-pirmasens.de erforderlich.