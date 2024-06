WALDFISCHBACH-BURGALBEN. Wie schafft man es, einem pflegebedürftigen Menschen, der auf dem Sessel sitzt, auf die Beine zu helfen, ohne dass es für den Menschen, der hilft und dem Menschen, dem geholfen wird, schmerzhaft wird? Wie können Menschen, die beeinträchtigt sind, noch gut in ein Auto ein- und aussteigen? Tipps und Anleitungen zu diesen und vielen anderen Alltagssituationen der häuslichen Pflege hat Sybille Markgraf.

Sybille Markgraf ist Kinaesthetics-Trainerin und vermittelt ihr Wissen am Donnerstag, 20. Juni, bei einem Informationsabend für einen Kinaesthetics-Grundkurs (17 bis 18.30 Uhr, ökumenische Sozialstation Waldfischbach-Burgalben, Heinestraße 3-9). Kinaesthetics ist die Lehre von der Bewegung, dem Empfinden der Bewegung. In Kooperation mit dem Pflegestützpunkt Waldfischbach-Burgalben wird dieser Informationsabend angeboten, der sich an Angehörige von pflegebedürftigen Menschen wendet. Zahlreiche Menschen werden zuhause gepflegt und das bedeutet für sie, aber auch vor allem für die Angehörigen, die die Pflege übernehmen, sehr viele Herausforderungen. Mit dem Wissen um die richtige Bewegung, lassen sich viele schwierige, im schlimmsten Falle sogar für beide Seiten schmerzhafte, Situationen deutlich einfacher bewältigen.

Info

Der Informationsabend ist kostenfrei. Informationen und die Möglichkeit sich anzumelden gibt es bei: Pflegestützpunkt Waldfischbach-Burgalben, Petra Kumschlies, Telefon: 06333/6020652.