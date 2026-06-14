Das Städtische Krankenhaus in Pirmasens lädt für Donnerstag, 24. Juni, 18 Uhr, zu einem kostenlosen Vortrag über moderne Diagnose, Überwachung und Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen ein. „Krankhafte Veränderungen der Schilddrüse und Störungen der Hormonproduktion zählen zu den häufigsten medizinischen Befunden. Oft werden sie zufällig bei Routineuntersuchungen entdeckt“, erklärt das Krankenhaus. Nicht jede Veränderung müsse sofort behandelt werden. Oft genüge eine regelmäßige Kontrolle. Peter Gaßmann, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, will bei der Veranstaltung Orientierung und verständliche Antworten auf zentrale Fragen geben. Außerdem spricht Andreas Merkel von der Gemeinschaftspraxis für Radiologie und Nuklearmedizin über die Krankheitsbilder. Sie informieren über moderne Diagnose- und Überwachungsmethoden sowie über operative und nicht-operative Behandlungsmöglichkeiten. Unsicherheiten bei Betroffenen sollen abgebaut werden. Auch Fragen werden beantwortet. Die Infoveranstaltung findet im Konferenzraum im ersten Untergeschoss des Krankenhauses statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, so das Krankenhaus.